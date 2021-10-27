Після того, як у РФ померла маленька дитина, прокуратура взялася за перевірку.

У російському місті Ногінськ в понеділок, 25 жовтня, в лікарню з ознаками отруєння потрапила 2-х річна дівчинка, пізніше дитина померла.

Після смерті дитини прокуратура Московської області почала перевірку, йдеться в Telegram-каналі відомства.

У лікарні дитині поставили діагноз "отруєння невстановленою речовиною", швидше за все, спиртним, повідомив в Telegram канал "SHOT".

Читайте такожРосійський священник споював та ґвалтував дітейЗа його даними, дівчинку та її 43-річну матір знайшли у квартирі без свідомості, а потім терміново відправили в лікарню.

У житлі були знайдені дві порожні пляшки з-під настоянки "Красна ягода".

Сім'я, в якій ростили дівчинку, перебувала на профілактичному обліку в підрозділі поліції з роботи з неповнолітніми. Батько дитини – таксист, а мати ніде не працювала.

Раніше стало відомо, що в Оренбурзькій області Росії було масове отруєння сурогатним алкоголем. Всього отруїлися 49 осіб, 21 потерпілий – помер.

У крові тих, хто отруївся, знайшли чистий етанол (універсальний розчинник). У деяких людей виявлена в організмі концентрація розчинника була в три-п'ять разів вища, аніж доза, яка провокує смерть.

Автор: Екатерина Присяжнюк