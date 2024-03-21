Це стосується не тільки одного регіону.

У Красноярському краї закривають дві колонії через скорочення кількості ув'язнених - вони пішли на війну проти України.

Уповноважений із прав людини в регіоні Марк Денисов заявив, що через це кількість скарг на Федеральну службу виконання покарань зменшилася на чверть порівняно з 2023 роком, пише місцеве видання "Проспект Мира".

"Разове велике скорочення кількості засуджених в умовах СВО підштовхнуло декого відрапортувати наверх про необхідність закриття пенітенціарних установ Росії з метою оптимізації, економії. Ці установи буде закрито вже цього року і в нашому краї. З найвідоміших - це установи в Арейському і Громадську", - сказав він.

Йдеться про ІК-16 та ІК-7, де відбувають покарання засуджені до суворого режиму чоловіки. Денисов переконаний, що протягом п'яти років вони знову знадобляться, оскільки війна закінчиться і "все повернеться на круги своя".

Ув'язнені на війні: що відомо

З початку повномасштабного вторгнення Росія почала забирати на фронт засуджених. Спочатку цим займався ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин.

У 2023 році вербуванням зайнялося російське Міністерство оборони. Їм пропонували помилування і повернення додому через шість місяців на фронті. Пізніше стало відомо, що вони воюватимуть до кінця війни.

У ЗМІ систематично з'являються повідомлення про злочини, скоєні "героями "СВО" після повернення з фронту.

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