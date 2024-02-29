Напередодні вбивства рецидивіст скаржився, що його не поважають за "бойові заслуги".

Росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з його жертв стала літня родичка, переможниця конкурсу "Найкращий учитель Росії".

Як повідомляє телеграм-канал "Говорить НеМосква", 24 лютого в селищі Кутана Сунтарського улусу (району) Якутії сталося подвійне вбивство. За даними слідства, 35-річний чоловік проломив голову 34-річному товаришеві по чарці ломом, потім вирушив у приватний будинок до своєї 64-річної знайомої і зарубав її сокирою, а потім підпалив житло.

Жертвою виявилася місцева вчителька Валентина Федорова - переможниця конкурсу "Найкращий учитель Росії", володар гранту президента РФ. За даними слідства, Федорова була вбита "на ґрунті старих образ сокирою по голові".

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Як зазначає ресурс, інших подробиць слідство не наводить, але місцеве видання Sakhaday пише, що підозрюваний раніше був судимий за вбивство, а 2023 року "вирушив на службу, і потім повернувся в рідне село Кутана".

"НеМосква" дізналася, що підозрюваного звати Віктор Саввінов, і з'ясувала - повний тезка підозрюваного в подвійному вбивстві (ймовірно, це і є фігурант) був неодноразово судимий. Зокрема, з 2010 року він "мотав строк" за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, крадіжки, викрадення автотранспорту, погрозу вбивством, розбій і замах на грабіж. У 2020 році Вілюйський райсуд Якутії визнав його винним у вбивстві жінки: Саввінов розпивав із нею спиртне, а потім побив і зарізав одразу чотирма ножами.

"Саввінов отримав за сукупністю 11 років колонії суворого режиму. Але в ув'язненні завербувався на "спецоперацію". Після служби він повернувся до рідного села Кутана, але батько не пустив його до хати, тоді чоловік став жити за 9 км від села", - ідеться в повідомленні.

За словами очевидиці - доньки чергової жертви "героя" - 23 лютого, у День захисника вітчизни, що відзначають у РФ, Саввінов ходив селом і скаржився на відсутність "належної поваги".

"Ходив по сусідах і прийшов до моєї мами приблизно о 23:00 годині, вона його невістка, тобто, його тато і наш тато - рідні брати. Мама його не пустила і єдина зателефонувала голові [поселення], сказала, що він п'яний вештається селом", - розповіла жінка. Вона каже, що чиновник надіслав дільничного, який не став заарештовувати учасника так званої "СВО", а просто відвіз подалі від родички та вклав спати.

"Наступного дня чоловік убив спочатку товариша по чарці, а потім пішов мститися літній невістці за те, що вона "здала" його поліції", - зазначає "Говорит НеМосква".

Нагадаємо, раніше ми розповідали про випадок у Владивостоці, куди повернувся після участі в так званій СВО місцевий житель, який до того був засуджений до 24 років в'язниці за жорстоке вбивство.

Георгій Повілайко пробув на фронті всього лише три місяці, а до цього рік у в'язниці. Сусіди вбивці, які шоковані його появою, розповідають, що він поводиться зарозуміло, і бояться стикатися з ним. Повілайко в серпні 2021 року був засуджений до 24 років в'язниці за звіряче вбивство матері двох дітей 37-річної Анни Кошулько. Злочин скоєно в гаражі жертви.

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