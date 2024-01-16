Представники формування "Шторм Z" заявили, що не отримують соціальних виплат.

Колишні російські зеки, завербовані в колоніях для участі в війні проти України, поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну на обман, пов'язаний з виплатою обіцяних грошей.

Ресурс Astra оприлюднив відео, на якому зображена група чоловіків. Один з них представляється командиром роти "Шторм Z" і розповідає про проблеми, з якими він і його підлеглі зіткнулися в Орловській області.

У відеозверненні до Путіна, зокрема, сказано, що їм не нараховують обіцяні зарплати, не видають посвідчення, не виконують інші обіцянки, дані під час вербування в місцях ув'язнення.

"Шановний Володимир Володимирович Путін! Ми є добровольцями штурмової роти "Шторм Z". Я безпосередній командир цих хлопців. У всіх моїх хлопців, в тому числі у мене, проявляються проблеми з оформленнями всіх документів, посвідчення ветерана бойових дій, з оформленням додаткових соцгарантій, виплати 3 мільйони (рублів – УНІАН) за указом президента РФ номер 98. У нас проблеми з усіма соціальними гарантіями...", - заявляє росіянин.

Він уточнює, що група чоловіків, яку він представляє, - є уродженцями міста Орел і Орловської області, закріплені за військкоматами регіону. Вони майже всі на території України отримали поранення, в тому числі – важкі.

"У нас також були проблеми із зарплатою, не виконані обіцянки. Тому що коли нас запрошували в дане формування, нам були обіцяні зарплати від 205 тисяч, а було в два рази менше, а бойові - були всього 75 тисяч", - заявив представник роти.

Він також стверджує, що У інших військовослужбовців "Шторм Z", з якими він зв'язався, аналогічні проблеми.

Зеки, які воюють проти України - деталі

У Російській Федерації практикується вербування засуджених, у тому числі за тяжкі злочини, вербувати на війну проти України. Мають місце численні факти того, що, повернувшись додому, колишні зеки знову скоюють вбивства, грабежі і т. д.

Нагадаємо, серед російських мобілізованих і членів їх сімей наростає невдоволення через тривалу війну і зневажливе ставлення з боку влади. Зокрема, за словами представника формування "Легіон" Свобода Росії "з позивним "Цезар" , це невдоволення може перерости в новий бунт, якщо влада дасть до того привід. Він вважає, що Путін сам "вільно чи мимоволі" зробив усіх російських мобілізованих "громадянами третього сорту". Якщо приналежність російської "елітки і богемки" до умовного "першого сорту" всім звична і зрозуміла, то привілейований статус зеків, що потрапили на фронт, викликає загальне роздратування.

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