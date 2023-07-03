Російські в'язні масово відмовляються від вербування на війну.

Після того, як провалився заколот ПВК Вагнер, в російських в'язницях остаточно забуксувало вербування ув'язнених для участі у війні. А самого Євгена Пригожина почали зневажати в цьому середовищі. Про це розповіла глава проекту "Русь сидящая" Ольга Романова в інтерв'ю виданню "Можем объяснить".

Ще взимку у Євгена Пригожина відібрали можливість вербувати ув'язнених для своєї "групи Вагнера", передавши це "ексклюзивне" право Міноборони РФ. Але такого ефекту, якого домігся свого часу "кухар Путіна", військове відомство не отримало.

"Вербування Міноборони проходить "ні хитко, ні валко". Апатія і у Міноборони, і ув'язнених. Останні зрозуміли, що Міноборони не платить. І саме міністерство не може впоратися з зеками. Це спецконтингент, яким треба вміти командувати", – розповіла Романова.

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Примітно, що після швидкоплинного заколоту "групи Вагнера", який закінчився по суті нічим, авторитет Пригожина серед ув'язнених повністю зруйнувався.

"Серед ув'язнених панує апатія. Пригожин був дуже популярний аж до того, як він відступив назад. Зараз його популярність різко знижена. По-перше, тих, хто програв, у нас не сильно люблять. По-друге, прозвучало слово "шерсть" [на жаргоні так називають зрадників, які співпрацюють з адміністрацією]", — зазначає Романова.

Крім того, ув'язнені московських СІЗО "Водний" і "Бутирка", а також Ростовського ІК-2 в день заколоту влаштували бунти на підтримку Пригожина. Ці заворушення були придушені тюремним спецназом. І після відмови Пригожина штурмувати Москву ув'язнені розлютилися на господаря "Вагнера" і почали записувати відеоролики з образами на його адресу і докорами "Ти куди злився?"

Заколот Пригожина - останні новини

Після втечі в Білорусь Євген Пригожин вирішив повторити успішний досвід з вербуванням ув'язнених в свою "групу Вагнера". Але тепер вербувати будуть білоруських зеків. За даними джерел, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже дав добро на це.

Водночас для самої Росії бунт Пригожина загрожує наслідками з "несподіваного" боку. Після того, як Путін проговорився про бюджетне фінансування вагнерівців, у Заходу з'явилося більше підстав визнати Росію спонсором тероризму.

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