Постраждалу госпіталізували / фото facebook.com / Нацполіція
У Москві дівчина вижила після падіння з 16 поверху.
Читайте також"Моторошний" пам'ятник Оленці з російського села продали на аукціоніПро це пише Mash.
За даними телеграм-каналу, дівчина зірвалася з вікна будинку №20 по Новокосинській вулиці. Вона приземлилася на засніжений козирок під'їзду.
Постраждалу госпіталізували. Через те, що документів при ній не було, правоохоронці встановлюють її особу.
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