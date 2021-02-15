Дівчина приземлилася на засніжений козирок під'їзду.

У Москві дівчина вижила після падіння з 16 поверху.

Читайте також"Моторошний" пам'ятник Оленці з російського села продали на аукціоніПро це пише Mash.

За даними телеграм-каналу, дівчина зірвалася з вікна будинку №20 по Новокосинській вулиці. Вона приземлилася на засніжений козирок під'їзду.

Постраждалу госпіталізували. Через те, що документів при ній не було, правоохоронці встановлюють її особу.

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Автор: УНІАН