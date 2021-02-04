Житель Воронежа випав з вікна 17-го поверху житлового комплексу «Зоряний» в мікрорайоні Шилово і приземлився на коляску, де перебувала п'ятимісячна дитина.
Про це повідомили очевидці події у «ВКонтакте».
За словами свідків події, чоловік загинув на місці. Дитину намагалися врятувати реаніматологи, проте їм цього не вдалося.
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У регіональному главку Слідчого комітету "360" повідомили, що слідчі виїхали на місце події для встановлення всіх обставин того, що сталося.
Офіційної інформації про причини події і жертв поки немає.
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