Йдеться про 19-поверхову будівлю на вулиці Каховка в Південно-Західному адміністративному окрузі столиці.

Один з житлових будинків, побудованих в Москві в рамках програми реновації, нахилився і став нагадувати Пізанську вежу.

На опубліковані в Telegram знімки звернув увагу портал «Москвич».

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Йдеться про 19-поверхову будівлю на вулиці Каховка в Південно-Західному адміністративному окрузі столиці.

На фото видно, що житловий будинок значно нахилився в сторону.

«З боку подивитися - смішно, а ось жити в цій вежі якось, напевно, не дуже», - йдеться в тексті.

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Автор: Денис Прядко