На фото видно, що житловий будинок значно нахилився в бік / фото Telegram-канал "Знесення п'ятиповерхівок"
Один з житлових будинків, побудованих в Москві в рамках програми реновації, нахилився і став нагадувати Пізанську вежу.
На опубліковані в Telegram знімки звернув увагу портал «Москвич».
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Йдеться про 19-поверхову будівлю на вулиці Каховка в Південно-Західному адміністративному окрузі столиці.
На фото видно, що житловий будинок значно нахилився в сторону.
«З боку подивитися - смішно, а ось жити в цій вежі якось, напевно, не дуже», - йдеться в тексті.
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