Стверджується, що він підписав річний контракт із Міноборони РФ

Одного з виконавців убивства російського опозиціонера Бориса Нємцова помилували і відправили на фронт в Україну. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на російських силовиків.

Йдеться про Темірлана Ескерханова, який, як вважає слідство, займався стеженням за Нємцовим і вказав убивцям місце, де буде найзручніше вбити політика. У 2017 році його засудили на 14 років в'язниці.

"Ескерханов у березні 2024 року підписав контракт із Міноборони, був помилуваний, після чого його звільнили з колонії. Він вирушив в один зі штурмових підрозділів і зараз виконує бойові завдання в зоні СВО", - розповів співрозмовник агентства.

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Стверджується, що контракт з Ескерхановим підписано на рік. Утім раніше російські опозиційні ЗМІ неодноразово зазначали, що всі контракти з Міноборони РФ є де-факто безстроковими, оскільки вони автоматично пролонгуються, поки триває війна.

Також повідомляється, що всі інші співучасники вбивства Нємцова, як і раніше, перебувають у колонії, оскільки не захотіли брати участь у "СВО".

Убивство Бориса Нємцова

Бориса Нємцова, відомого російського опозиціонера і критика режиму Володимира Путіна, було вбито 27 лютого 2015 року в Москві. Його застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік від Кремля. Нємцов активно виступав проти корупції в РФ, анексії Криму та війни на Донбасі.

Вбивство Нємцова викликало широкий резонанс як у Росії, так і за кордоном і було сприйнято як напад на свободу слова і політичну опозицію в країні. П'ятеро осіб було засуджено за виконання цього вбивства, проте замовники злочину залишилися невідомими, що спричинило сумніви в прозорості розслідування.

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