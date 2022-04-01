Він погрожує адміністративним штрафом до 4 млн рублів.

Російський "Роскомнадзор" воює з Вікіпедією проти статті "Вторжение России на Украину (2022)".

Про це повідомляє у Telegram Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В повідомленні зазначається, що рашисти дискредитують Вікіпедію, щоб переконати населення у фейковості будь-якої інформації про війну в Україні.

"Погрожують адміністративним штрафом до 4 млн рублів "за невидалення недостовірних суспільно значущих матеріалів, а також іншої забороненої інформації", "спрямованої на дезінформацію російських користувачів", - зазначають у Центрі.

При цьому нагадують, що контент Вікіпедії створюється спільнотою авторів та підтверджується відповідними посиланнями на першоджерела. Зокрема, це загальновідома безсумнівна інформація від ООН.

"Натиск на залишки достовірних джерел інформації – агонія російських пропагандистів через крихкість "інформаційної бульбашки", в якій живе населення Росії. Не можуть побороти правду – надають правді ознак фейку. Тотальна брехня – державна ідеологія Росії", - зазначає Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, що 4 березня в Росії заблокували цілий ряд сайтів та інформаційних ресурсів.

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