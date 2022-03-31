Росіяни ще й вимагають, щоб Meta "вибачилася" за "своє рішення".

Рада блогерів при Раді федерації РФ вимагає у компанії Meta компенсацію у розмірі 1 млрд доларів на користь користувачів Instagram, які втратили свої доходи через блокування соцмережі.

Про це пишуть росЗМІ.

Блогери також вважають, що компанія Цукерберга має публічно попросити вибачення у громадян Росії за блокування соцмережі. При цьому блогери не згадують, що насправді Instagram в РФ заблокував Роскомнадзор, або ж не знають, що компанія Цукерберга до цього не причетна.

Зокрема, засновниця ради блогерів РФ Валерія Ритвіна заявила, що компенсацію використають на підтримку фізичних та юридичних осіб, які зазнали збитків внаслідок "протиправних дій Meta Platforms Inc". У чому саме полягає протиправність дій компанії Meta не зазначається.

А у разі невиплати компенсації, блогери погрожують звернутися до суду.

Meta поки що не відреагувала на цю "заяву".

Нагадаємо, що Роскомнадзор заблокував в РФ Facebook та Instagram, оскільки Meta тимчасово зняла заборону на публікації із закликами до насильства щодо російських солдатів через вторгнення РФ в Україну. Роскомнагляд почав блокувати Instagram з 14 березня, а Facebook - з 4 березня.

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