Жінка насмішила мережу своєю розповіддю про "заміновану" дівчину з гранатою в статевому органі.

Окупанти та сепаратисти, які продовжують вихваляти "руський мір", представили чергове творіння - фейк у дусі "розп'ятого хлопчика". Цього разу своїми фантазіями поділилася Тетяна Семенюк, яка називає себе ветераном ополчення самопроголошеної "ЛНР".

Фрагмент відео, на якому сепаратистка розповідає про вигадані "звірства" українських військових, з'явився в Telegram-каналі "Анатолій Штірліц".

Так, на YouTube з'явилося відео від окупантів, яке отримало помпезну назву "краще в полон не потрапляти". У ньому сепаратистка Семенюк протягом восьми хвилин розповідає про те, які "жахи" вона нібито бачила, воюючи проти України. Одна з історій, як відзначили в мережі, заслуговує Оскара і явно мітить на роль головного конкурента фейка про "розп'ятого хлопчика".

За словами сепаратистки, українські військові "замінували" дівчину, вставивши їй в статевий орган гранату.

"Виходить, що дівчині вставили гранату... і запінили. Дівчину довелося саперам розмінувати, наш хлопець з відділення це робив", - завила на камеру жінка, яка воювала за бойовиків-окупантів.

Читайте також"Втратив" штани, критикуючи Путіна: Жириновський добряче осоромився в ефірі росТБ (відео)Лікарі, за словами Семенюк, відмовилися допомогти дівчині. Тому якомусь хлопцеві з угруповання сепаратистів довелося виконати "ювелірну роботу" і рятувати нібито заміновану постраждалу.

Свою фейкову розповідь сепаратистка намагалася подати з максимально серйозним виглядом. Однак вона все одно плуталася в історії та помітно нервувала.

У коментарях користувачі насміхаються над фантазією жінки. Фейк від окупантів не оцінили - чергова історія виставила сепаратистів посміховиськом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що переплюнути фейк про "розп'ятого хлопчика" намагалася пропагандистка Скабєєва. Вона завзято стверджувала, що на Донбас йдуть "колони українських гомосексуалістів".

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Автор: Віолетта Орлова