У Кремлі підтримали відповідний законопроект.

У Росії мають намір запровадити санкції проти Twitter, Facebook і YouTube за блокування російських пропагандистських ресурсів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний законопроект внесено до Держдуми.

У проекті обмеження доступу до «суспільно значимої інформації на території РФ» названі цензурою. Ці заходи передбачатимуть блокування, уповільнення трафіку і адміністративні штрафи.

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Зокрема, пропонується поширити дію закону «Про заходи впливу на осіб, причетних до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян Російської Федерації» на власників інформаційних ресурсів, якими користуються росіяни, в тому числі від імені зареєстрованих ЗМІ, для поширення інформації державною мовою РФ та її республік.

Власник такого ресурсу може бути визнаний причетним до порушення основоположних прав і свобод у разі обмеження поширення користувачами інтернету суспільно значимої інформації на території РФ. Стосуватимуться обмеження в тому числі повідомлень і матеріалів зареєстрованих ЗМІ.

Автори проекту пояснили, що його актуальність обумовлена численними фактами необґрунтованого обмеження доступу громадян РФ до інформації російських ЗМІ.

«Так, з квітня 2020 року уповноважені органи Російської Федерації фіксують надходження скарг від редакцій засобів масової інформації про факти цензурування їх акаунтів з боку іноземних інтернет-майданчиків Twitter, Facebook і YouTube. Цензури зазнали такі засоби масової інформації як Russia Today, РИА Новости, Крим 24. Всього зафіксовано близько 20 фактів дискримінації», - йдеться в пояснювальній записці.

Згідно з проектом закону, Роскомнагляд вестиме перелік власників ресурсів, причетних до «порушень основоположних прав і свобод людини».

Реакція Кремля

У Кремлі підтримали законопроект і заявили, що механізми протидії «цензурі іноземних інтернет-платформ необхідні».

«Дискримінаційні дії щодо російських клієнтів цих служб мають місце. Ми були свідками таких дій щодо обмеження інтересів користувачів з Росії. Ми їх бачили останніми тижнями, місяцями, і, звичайно, цьому потрібно протидіяти ... Вироблення механізмів - це предмет для ретельного опрацювання, і я думаю, що в процесі обговорення цього законопроекту такий механізм буде вироблений», - сказав журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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Автор: Роман Цимбалюк