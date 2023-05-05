Городяни кинулися скаржитися в мерію на провокацію з боку комунальників.

Жителі Бєлгорода поскаржилися в мерію на комунальників, які пофарбували бордюри у дворах в кольори українського прапора. Про це повідомляє телеграм-канал "Пепел".

"Мешканці будинку № 73 на вулиці Костюкова стверджують, що "мешканців сусідніх будинків, рідні яких беруть участь у СВО" напружує, що бордюри так пофарбували "в обстановці, що склалася перед святом 9 травня", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що свої скарги люди направили безпосередньо меру міста Валентину Демидову, але той поки ніяк не коментував це звернення.

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Днями в житель Москви викликав поліцію через те, що голуб "жовто-блакитного кольору" розкидав по вулицях російської столиці міни-пелюстки з великою літерою "У". Поліцейським довелося виїхати на місце і провести пошуки голуба-терориста.

Все це відбувається на тлі військової істерії, яка знаходить все більш моторошні втілення. Так, в Росії почали влаштовувати повноцінні військові паради, в яких замість солдатів беруть участь вихованці дитячих садків.

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