Раніше низка міст Росії відмовилася проводити парад навіть зі справжніми військовими.

У місті Єйськ Краснодарського краю Росії місцева влада провела військовий парад дошкільнят і пообіцяла зробити цей захід щорічним. Про це повідомив у своїх соцмережах мер міста Роман Бублик.

"Сьогодні в Єйську вперше провели парад дошкільнят "Ми правнуки Великої Перемоги"!"- повідомив він.

Судячи з опублікованих кадрів, в параді, який відбувся на місцевому стадіоні, задіяли кілька десятків, якщо не сотень дітей дошкільного віку. Їх вдягнули у костюми, що імітують військову форму різних родів військ, і змусили марширувати в колонах, як на справжньому параді.

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Також у заході взяли участь курсанти військових навчальних закладів та представили армії-окупанта.

Скасування військових парадів в Росії

На тлі все більш регулярних надзвичайних пригод на військових об'єктах в Росії влада деяких регіонів вже заявила, що не буде проводити у себе військові паради на 9 травня. Зокрема без традиційного військового заходу залишилися жителі Бєлгорода, Воронежа, Курська, Орла, Пскова.

У Москві і Санкт-Петербурзі паради відбудуться, як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Проте вже відомо, що авіаційної частини параду не буде ніде.

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