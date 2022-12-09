Росіяни і українці повстануть, вважає держзрадник.

Зрадник і екс-нардеп ВРУ Ілля Кива вірить, що обшуки у Московського Патріархату, а також удари РФ по енергетиці змусять українців "повстати".

Виступаючи в ефірі федерального телеканалу, Кива розмріявся, що повстання організовують військові: "Коли ти на фронті й туди потрапив з примусу, тому що тебе змусили, мобілізували та відправили, а твоя сім'я знаходиться в холоді, голоді й ти знаєш, що їй ніхто не допоможе – воювати величезного бажання немає".

"А коли ти знаєш, що віру осквернили, у тебе з'являється сумніви: а чи все ти робиш правильно? І ось тоді може виникнути і просвітлення. Я знаю: український народ повстане", – висловився зрадник України.

Кива услід за російськими методичками розділив українців на "Галичину" і "наш православний український народ"

"Росіяни і українці – повстануть. Нам потрібно лише дати їм цю можливість. І знесуть до біса цей режим. Разом ми зробимо богоугодну справу. Ми ж завжди говоримо, що з нами бог", – заявив Ківа.

Кримінальна справа проти Киви

Ілля Кива (будучи нардепом ВР) втік з України ще напередодні вторгнення Росії, заявивши тоді, що просто вирішив раптово відпочити в Європі.

До цього Кива входив до фракції ОПЗЖ в Україні, яка підтримувала проросійські погляди.

Коли зрада Киви стало очевидною, вже в ході повномасштабної війни, депутати запропонували позбавити його мандата.

Наразі Кива перебуває у Москві, він постійно з'являється в ефірах російських телеканалів, закликаючи до геноциду українців.

В Україні проти нього порушені справи про держзраду, а також про недостовірне декларування доходів.

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