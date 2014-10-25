Українець установив національний рекорд із запам'ятовування 5 тисяч знаків у числі Пі

У Сумах встановлено національний рекорд пам'яті по запам'ятовуванню 5 тисяч знаків після коми числа Пі.

Як передає кореспондент УНІАН, унікальні можливості пам'яті 24 жовтня продемонстрував випускник Сумського державного університету Артем Гарін.

Рекорд зафіксували експерти Національного реєстру рекордів України, які підтвердили: «Рекорд чистий, вимоги до невикористання технічних пристроїв дотримані».

Як зазначила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, запам'ятовування числа Пі входить до Гіннессівських рекордів. Його вважають стандартом, так як неможливо вирахувати послідовність в незв'язаній за змістом інформації.

Читайте такожУкраїнець Бондаренко потрапив до трійки найкращих легкоатлетів-2014 в ЄвропіЦікаво, що Гарін може вільно називати цифри числа Пі в прямому і зворотному порядку. Після отримання відповідного диплома Національного реєстру рекордів України він заявив, що готуватиметься до встановлення нового вітчизняного рекорду - запам'ятовуванню 10 тис знаків після коми числа Пі.