Штучний інтелект замінить прикордонників в аеропортах ОАЕ

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) планують поступово відмовитися від співробітників імміграційної служби в аеропортах на користь штучного інтелекту.

Міністерство внутрішніх справ ОАЕ планує до 2020 року замінити всіх людей в імміграційній службі аеропортів на системи штучного інтелекту.

Генерал-майор Ахмед аль-Раізі підтвердив відповідні плани щодо Міжнародного аеропорту Абу-Дабі, який буде відкритий в наступному році, передає gulfbusiness.com. «Ми почали зы сканування райдужної оболонки і розпізнавання облич, і, врешті-решт, нам взагалі не знадобляться співробітники імміграційної служби», - сказав він.

Плани щодо відмови від участі співробітників слідують за запуском так званого «розумного» тунелю в аеропорту Дубая. Система використовує технологію розпізнавання облич для визначення особистості пасажирів без втручання людини. У Міжнародному аеропорту Дубая вже діють «розумні» виходи, де можуть бути використані лише сканування паспорта пасажира або Emirates ID.

Аль-Раізі сказав, що головне завдання в рамках впровадження нових технологій буде полягати в тому, щоб співробітники були належним чином навчені їх використанню. Він стверджує, що дані міністерства в поєднанні з технологіями штучного інтелекту дозволять використовувати інформацію про громадян, жителів і відвідувачів для забезпечення безпеки країни.