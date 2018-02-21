Android 9 боротиметься проти шпигунських фотографій

Заборона у Android 9 для фонових додатків доступу до камери матиме також негативні наслідки.

Наступна версія Android, яка матиме назву на літеру «P», дозволить менше хвилюватися, що зловмисники таємно робитимуть ваші фотографії. Android 9 заблокує додаткам фоновий доступ до камери. Знімати зможуть лише активні програми.

Про це повідомляє TechToday.

У попередніх версіях ОС утиліти могли легко користуватися камерою, перебуваючи у фоновому режимі. Для цього їм навіть не потрібно було запитувати дозволу чи якимось іншим чином повідомляти про це. Таємну зйомку можна було проводити навіть при заблокованому екрані.

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В Android 8 розробники з Google запровадили необхідність для додатків у фоні виводити сповіщення про використання камери. Але при цьому можна було зробити інтерфейс камери розміром в 1 піксель та приховати від користувача процес зйомки.

Заборона у Android 9 для фонових додатків доступу до камери матиме також негативні наслідки. Подібною можливістю користуються утиліти, які націлені проти злодіїв. При викраденні мобільного апарата такі програми роблять фотографії та записують відео ситуації навколо, а також обличчя злодія. Зазвичай вони починають запис, коли злочинець неправильно вводить пароль кілька разів.