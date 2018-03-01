Повернення телефону з "Матриці", веб-камера під клавішею та безпровідні навушники, керовані жестами: найцікавіші новинки виставки MWC 2018 (відео)

У Барселоні пройшла одна з найбільших у світі виставок мобільних пристроїв MWC 2018.

На виставці мобільних новинок були представлені найцікавіші відкриття в індустрії гаджетів. Наприклад, власники бренду Nokia відродили легендарний «телефон-банан» з фільму «Матриця». Тепер Nokia 8110 підтримує 4G, додатки Facebook та Twitter, працює 25 днів без підзарядки і коштує 80 євро.

Китайська компанія представила свою відповідь Macbook Pro – ноутбук MateBook X Pro. Оригінальною відмінністю ноутбука є розміщення веб-камери між кнопками F6 і F7. Дата початку продажів і ціна Huawei MateBook X Pro поки не оголошені.

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Інша розробка китайських інженерів - смартфон Apex має камеру для селфі, яка з’являється з корпусу за 0,8 секунди. Інша примітна функція Apex – сканер відбитків пальців прямо на сенсорному дисплеї.

Компанія Sony презентувала безпровідний аксесуар, який керується жестами і голосом, розпізнає шум та регулює гучність. Однієї підзарядки навушників Xperia Ear Duo вистачить на 4 години.