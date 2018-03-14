Перетворення Землі на "пекло" і знищення штучним інтелектом: що Стівен Хокінг прогнозував людству

Хокінг передбачав перетворення Землі на "вогняну кулю" і загибель людства від штучного інтелекту у найближчі сторіччя.

Знаменитий фізик Стівен Хокінг помер на 77-році життя. В останні роки він зробив чимало прогнозів про загрози для майбутнього людства. Вчений попередив, що сумні наслідки дуже скоро наздоженуть жителів Землі, якщо негайно не вжити.

Так, вчений вважав, що в майбутньому кліматичні умови на Землі будуть нестерпні для людства. На його думку, наша планета може повторити долю Венери і перетворитися на справжнє пекло через спеку. Вчений спрогнозував, що середня температура на Землі досягне позначки в 460° С, якщо людство не зменшить викиди парникового газу.

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Він також пророкував, що людство загине на Землі після того, як ми перетворимо її на вогняну кулю менш ніж за 600 років.

Вчений також вважав, що роботи скоро стануть "новою формою життя", яка може перевершити людей. Він підкреслив, що штучний інтелект взагалі може замінити людей, хоча не уточнив терміни своїх пророкувань.

На його думку, людство не зможе вижити, якщо не покине цю "тендітну планету" найближчим часом.

Крім того, вченого турбувало, що населення Землі подвоюється кожні 40 років. До 2600 році всі жителі планети будуть жити в буквальному сенсі плечем до плеча, вважав він.

Як повідомляв УНІАН, відомий фізик-теоретик Стівен Хокінг помер на 77 році життя.