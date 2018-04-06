У Кореї створили робота для допомоги інтровертам (відео)

На відміну від багатьох інших роботів для будинку, Fribo не намагається стати соціальним - він, навпаки, намагається допомогти у соціалізації.

Інженери з Південної Кореї розробили робота Fribo, який повинен допомогти молодим людям, що живуть поодинці, подолати соціальну ізоляцію.

Про це повідомляє Популярна Механіка.

Прототип робота під назвою Fribo має спонукати молодих людей спілкуватися між собою (писати повідомлення, дзвонити один одному).

На відміну від багатьох інших роботів для будинку, Fribo не намагається стати соціальним - він, навпаки, намагається допомогти у соціалізації.

Такі роботи, як передбачається, можуть використовуватися для спілкування між друзями - пристрої, що знаходяться у кожного з них вдома, створюють "віртуальний житловий простір", який об'єднує друзів, які перебувають далеко один від одного.

Fribo стежить за тим, що робить людина вдома, і спонукає її поспілкуватися з іншим користувачем робота за допомогою чату. Мікрофони і датчики розпізнають різні дії - наприклад, що хтось зайшов в дім, увімкнув світло, прибирається, відкрив холодильник і т. і. Потім ця інформація - в анонімній формі - передається іншим членам групи.

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"Ого! Твій друг відчинив вхідні двері. Хтось тільки що прийшов додому?" - каже Fribo.

Людина, що отримала повідомлення, може відповісти або написавши щось в чат групи, або постукавши двічі по столу поруч з роботом (останній розпізнає звук і відправить повідомлення, в якому поцікавиться, чим займається друг).

Тестувальники в цілому позитивно відгукнулися про досвід використання Fribo, відзначаючи, наприклад, що вони стали частіше писати і телефонувати друзям, проте були й негативні відгуки - тестувальники переживали через питання приватності, враховуючи, що робот збирав дані про їх щоденні активності.