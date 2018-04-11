Мільйони користувачів Android попалися на небезпечний виверт

Представники Google видалили підроблені додатки з магазину одразу ж після повідомлення від розробників антивірусного ПО. До цього фальшиві антивіруси встигли завантажити більше семи мільйонів осіб.

Співробітники компанії ESET знайшли в магазині Google Play 35 підроблених антивірусів, які становлять загрозу для безпеки користувачів Android.

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі компанії, передає Лента.ру.

Експерти зазначають, що фальшиві додатки маскувалися під справжні продукти безпеки, однак шахраї копіювали лише оболонку програм.

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За словами аналітиків, фальшиве ПЗ імітує роботу цього антивірусу кількома способами. Наприклад, створює білі і чорні списки додатків, в яких автоматично блокуються всі непопулярні програми. Крім того, антивірус позначає шкідливими всі програми, які були завантажені не з магазину Google Play.

Деякі підроблені продукти безпеки пропонували користувачам оплатити розширену версію, а також використовувати функцію менеджера паролів. При цьому фахівці запевняють, що розробники не змогли б забезпечити безпеку введених даних.

Вірусний аналітик ESET Лукас Стефанко уточнив, що подібні програми лише створюють відчуття безпеки, а також заважають користувачам постійними показами реклами і помилковими спрацьовуваннями.