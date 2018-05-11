Винахідник із Київщини поставив шах і мат Маску: вже 15 років їздить на електричному позашляховику (відео)

Коли Ілон Маск ще тільки презентовував свою Теслу, майстер із Київщини Рафік вже дивував односельців своїм електросамураєм.

Майстер із Київщини Рафік вже 15 років їздить на електричному позашляховику. Дві години заряду вистачає на сотню кілометрів поїздки, якщо їхати на крейсерській швидкості у 70км/год.

Як розповідає програма "ДжеДАІ" на 2+2, винахідник весь цей час вдосконалював модель, випробовуючи різні деталі. Тепер він планує створити електричний всюдихід, здатний рухатися бездоріжжям на шаленій швидкості – 200-210 км/год. Роботу розпочне вже на початку літа. Запрошує до майстерні небайдужу до техніки молодь, аби передати їм свої знання та навички.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Харкові на змаганнях позашляховиків видовищно чавили машини.