Винахідник із Київщини поставив шах і мат Маску: вже 15 років їздить на електричному позашляховику (відео)
20:34, 11 травня 2018Наука та IT
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Коли Ілон Маск ще тільки презентовував свою Теслу, майстер із Київщини Рафік вже дивував односельців своїм електросамураєм.
Кадр з відео 2+2
Майстер із Київщини Рафік вже 15 років їздить на електричному позашляховику. Дві години заряду вистачає на сотню кілометрів поїздки, якщо їхати на крейсерській швидкості у 70км/год.
Як розповідає програма "ДжеДАІ" на 2+2, винахідник весь цей час вдосконалював модель, випробовуючи різні деталі. Тепер він планує створити електричний всюдихід, здатний рухатися бездоріжжям на шаленій швидкості – 200-210 км/год. Роботу розпочне вже на початку літа. Запрошує до майстерні небайдужу до техніки молодь, аби передати їм свої знання та навички.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Харкові на змаганнях позашляховиків видовищно чавили машини.
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