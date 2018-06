У Нью-Йорку представили лінійку телевізорів Samsung QLED TV

Дивовижний дизайн та якість зображення, інноваційні інтелектуальні функції — чим ще дивують нові телевізори QLED TV?

Компанія Samsung Electronics представила нову лінійку телевізорів QLED TV 2018 року. 12-річне лідерство у виробництві техніки дозволило створити флагманські моделі, які здивували гостей профільного заходу First Look у Нью-Йорку. Понад 800 чоловік змогли оцінити нові покращені функції лінійки QLED TV.

Презентацію нової лінійки провів президент напряму дисплеїв Samsung Electronics Йонгхі-Хан (Jong-hee Han) разом з керівниками інших напрямків компанії. Йонгхі-Хан окреслив інновації наступним чином: «Ми змінюємо уявлення про телевізори за допомогою нової лінійки 2018 року, — підкреслив Йонгхі Хан. — Пристрої QLED TV створені для повного занурення у картинку задля отримання справжнього задоволення від перегляду для користувачів у всьому світі. Телевізори легко налаштувати, вони дарують кращі враження від знайомства з контентом». Варто додати, що нові функції QLED TV спрощують доступ до контенту та дозволяють витрачати більше часу на речі, які дійсно подобаються.

У рамках виставки користувачі мали можливість протестувати всі заявлені функції лінійки QLED TV. Цьому сприяли спеціально створені зони тестування та інсталяції, серед яких були:

• Демонстраційна зона, присвячена режиму Ambient Mode. Суть режиму у наступному: навіть будучи вимкненим, пристрій перетворюється на функціональний екран з можливістю розміщення на ньому зображень та фото. А також Ambient Mode дозволяє телевізору відтворювати фонову музику або ж повністю зливатися зі стіною — для цього за допомогою додатку Smart Things на смартфоні можна зробити фото стіни, яке пристрій використовує для «адаптації» до кольору та дизайну стіни. Тепер чорний екран вимкненого телевізора не буде вибиватися із загального інтер’єру.

• Зона з екранами діагоналлю від 65 дюймів. Їхньою задачею було пряма трансляція якості зображення. Користувачі оцінили покращену передачу кольорів та контрастність, які зберігали свої характеристики у різних умовах експлуатації, в тому числі і під час перегляду спортивних матчів, фільмів, ігор.

• Одна з інсталяцій демонструвала новий єдиний кабель One Invisible Connection, який став проривом в індустрії. Раніше користувачі зтикалися з проблемою зайвих дротів, які відволікали від бездоганного дизайну телевізора. Новий кабель поєднав у собі функції живлення та передачі даних. Він дозволяє розмістити телевізор у будь-якому місці без надлишку дротів на стінах чи підлозі.

Також користувачі могли випробувати новий додаток SmartThings, який дозволяє швидко налаштувати платформу Samsung Smart TV 2018 за допомогою смартфона. Тепер користувач може керувати телевізором безпосередньо з мобільного пристрою, передавати з нього дані на ТВ та взаємодіяти з іншими розумними пристроями в екосистемі Samsung.

Ще одним відкриттям виставки стала заява Samsung Electronics про майбутню співпрацю з Xbox та The New York Times. Нові функції телевізорів дозволяють розширити взаємодію користувача з ним, внаслідок чого утворюється нова екосистема, що включає ігровий контент. Що стосується можливостей взаємодії з медіа, вони також достатньо широкі. Марк Томпсон (Mark Thompson), президент і головний виконавчий директор The New York Times Company, зазначив, що режим Ambient Mode в QLED TV дозволить вивести споживання медіа-контенту на новий рівень.

І наостанок актуальна інформація для українських споживачів: нова лінійка QLED TV 2018 з’явиться у продажу в травні цього року.

З більш детальною інформацією ви можете ознайомитися за посиланням: http://www.samsung.com/ua/tvs/qled-tv/highlights/.