Apple запатентувала новий гаджет

Журналісти допускають, що компанія може інтегрувати його з платформою Apple Watch або самим пристроєм Apple Watch.

Компанія запатентувала дизайн для переносного монітора артеріального тиску - манжети, забезпечені датчиками, які відстежують тиск.

Ця технологія може бути використана в новому поколінні розумних годинників Apple Watch, пише НВ з посиланням на The Verge.

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Відзначається, що патент описує пристрій в загальних термінах. Зокрема, в новому гаджеті будуть встановлені система вимірювання артеріального тиску, що містить датчик тиску; розширюваний елемент, що містить безліч розширюваних осередків і виконавчий механізм.

Відповідно до патенту Apple, їх пристрій повинен мати один датчик для вимірювання тиску крові, коли він протікає через руку або ногу користувача. Існує також "виконавчий механізм" для вимірювання того, який тиск необхідно вважати хорошим.

У світі, де проблеми з високим тиском зустрічаються все частіше, поява Apple в цьому секторі споживчого ринку охорони здоров'я матиме сенс. Але поки невідомо, чи планує компанія запропонувати окреме нове рішення або якимось чином інтегрувати його з платформою Apple Watch або самим пристроєм Apple Watch.

Отримання патенту означає, що компанії доведеться пройти безліч тестів від організації FDA, які повинні проконтролювати розвиток першого повнофункціонального медичного пристрою Apple до того, як він потрапить на ринок.