Microsoft: Переліцензування програмного забезпечення у Криму не потрібне

Про це йдеться у повідомленні компанії «Майкрософт Україна».

«Інформація про те, що Microsoft нібито відправляв листи про необхідність переліцензувати раніше придбане ПЗ, не відповідає дійсності. У практиці Microsoft не існує терміну «переліцензування», - зазначається у повідомленні.

За даними компанії, листи, які розсилалися кримським компаніям і на які посилаються ЗМІ, є «стандартним сповіщенням про найбільш вигідні способи легалізації піратських продуктів».

«Подібні листи розсилаються у всіх країнах присутності Microsoft», - наголошується в повідомленні.

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Раніше в ЗМІ повідомлялося, що керівники низки кримських підприємств, що раніше купили ліцензійне ПЗ Microsoft, одержали листи від IT-компанії з нібито вимогою переліцензувати свою продукцію в Криму у зв'язку з тим, що республіка стала суб'єктом Російської Федерації, а придбане на території України ліцензійне програмне забезпечення не може бути використане в іншій країні.

Довідка УНІАН. Корпорація Microsoft (США) є одним із світових лідерів у розробці програмного забезпечення. В Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також запровадження і локалізація новітніх технологій на території України.