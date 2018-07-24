Місяць міг колись бути домом для позаземного життя

Вчені вважають, що в певний період у супутника Землі була не лише вода у рідкому вигляді, а й певна атмосфера.

Позаземне життя могло потрапити на Місяць після метеоритного удару. На той час атмосфера на супутнику нашої планети була більш придатна для підтримки життя, ніж зараз. Хоча такий період в його історії тривав не довго, переконані вчені.

Як пише The Independent, до такого висновку дійшли професор планетарних наук і астробіолог Лондонського університету Аян Кроуфорд і астробіолог Вашингтонського державного університету Дірк Шульц-Макух.

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На їхню думку, Місяць був придатним для простих форм життя близько 4 мільярдів років тому. Такі умови з’явилися завдяки піку вулканічної активності, коли з місячних надр регулярно відбувалися викиди великої кількості газів і водяної пари. Ці гази могли сформувати атмосферу і забезпечити існування води у рідкому стані на поверхні супутника.

«Якщо вода і значна атмосфера були наявні у молодого Місяця впродовж досить тривалого періоду, ми гадаємо, що його поверхня була принаймні тимчасово придатна для життя», - сказав Шульц-Макух.

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Перші форми життя з’явилися на Землі близько 3,5-3,8 мільярдів років тому у вигляді ціанобактерій. На той час сонячна система була жорстоким місцем, на яке метеорити мали серйозний вплив. Тож вчені допускають, що певні елементарні форми життя могли бути занесені на Місяць під час одного з метеоритних ударів.

«Здається дуже вірогідним, що Місяць міг бути заселеним у ті часи. Мікроорганізми могли жити там у воді, аж поки його поверхня не стала сухою і мертвою», - сказав Шульц-Макух.