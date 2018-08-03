У 2019 році NASA може повністю відмовитися від російських "Союзів" для запуску астронавтів на МКС

На квітень заплановано перший пілотований політ корабля компанії SpaceX, на середину 2019 року - аналогічний політ Boeing, повідомила NASA.

Вже в 2019 році Національне аерокосмічне агентство США (NASA) може відмовитися від використання російських космічних кораблів "Союз" для запуску астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС).

У четвер, 2 серпня агентство опублікувало план запуску двох американських пілотованих кораблів приватних компаній, пише DW.

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Згідно з цим документом, на квітень 2019 року намічено перший пілотований політ космічного корабля компанії SpaceX Ілона Маска. В середині 2019 року планується здійснити аналогічний запуск пілотованого корабля американської компанії Boeing, який також може доставляти на орбіту астронавтів NASA.

SpaceX і Boeing беруть участь у програмі Національного аерокосмічного агентства по створенню приватних кораблів для доставки астронавтів на МКС. На її реалізацію виділено 8 мільярдів доларів. В даний час екіпажі на МКС доставляються тільки на російських "Союзах".