ЗМІ повідомили про зростання продажів мобільних телефонів без доступу до інтернету

Популярність кнопкових телефонів пояснюють тим, що втомлені від соціальних мереж покупці прагнуть захистити себе від цілодобового доступу до них.

За підсумками минулого року на 5% зросли глобальні продажі мобільних телефонів, функції яких обмежені можливістю здійснювати і приймати дзвінки.

Читайте такожНазвано п'ять смартфонів, які купували найчастіше за всю історію

Як відзначає телеканал Sky News, зростання цього показника зафіксовано вперше за останні кілька років, передає kommersant. При цьому продажі смартфонів в 2017 році зросли лише на 2%.

Телеканал не вказує, чиї дані досліджень наводить, але пояснює популярність кнопкових телефонів тим, що втомлені від соціальних мереж покупці прагнуть захистити себе від цілодобового доступу до них.

Згідно з останніми даними дослідження медіарегулятора Ofcom 78% британців кажуть, що не уявляють своє життя без смартфонів, планшетів, ноутбуків і комп'ютерів. Відзначається, що в середньому користувачі проводять в інтернеті близько 2-3 годин щодня. У середньому власники смартфонів перевіряють інформацію на гаджетах кожні 12 хвилин.