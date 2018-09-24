У Google назвали технологію, через яку людство зробить великий прорив

Експерти компанії вказують на низький рівень грамотності в країнах, що розвиваються.

Штучний інтелект і безпілотні автомобілі не зникають із заголовків газет. Однак, наступний великий технологічний стрибок буде досягнутий завдяки сервісам розпізнавання голосу.

Про це, як пише The Guardian, сказав директор Google з питань пошуку Бен Гомес. За його словами, краще розуміння мов критично важливе для майбутнього інтернету.

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«Розпізнавання мовлення і розуміння мов – це ключ до майбутнього пошуку і інформації. Однак, існує чимало складних проблем, таких як розуміння того, як працюють взаємовідносини між словами, як «він», «вона» чи «воно» відносяться до інших частин речення. Це зовсім не тривіальна проблема для вирішення. Вона одна з мільйонів проблем, які належить вирішити», - сказав Гомес.

Свої коментарі для The Guardian він зробив напередодні 20-ї річниці компанії Google, яка також сім років тому запустила свій перший голосовий сервіс трансформування мовлення в текст для пошуку.

Тепер технологія вбудована в пошукову систему Google, а також у систему віртуального помічника на основі штучного інтелекту, який працює на мільйонах смартфонів по всьому світу. Як виявилося, це дуже важливо в країнах, що розвиваються, з низьким рівнем грамотності.

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«Для нас було не очевидно, що те, що здавалося передовою технологією за Заході, насправді базова необхідність в країнах на зразок Індії. Це певною мірою змінило суть розмови», - сказав Гомес, який народився у Танзанії і виріс у Бангалорі.

«Багато мов у країн, що розвиваються, ніколи не мали єдиної розкладки клавіатури. Я вивчав хінді 10 років, але не знав, як друкувати цією мовою. Тож голосом значно простіше набрати текст», - пояснив він.