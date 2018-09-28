Розшифровано записи Ньютона, який вирахував дату апокаліпсису

Ісаак Ньютон вивчив Євангеліє і дійшов висновку про те, що Земля незабаром "перезавантажиться".

Вчені розшифрували записи фізика Ісаака Ньютона, який вирахував дату апокаліпсису за Біблією.

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Нові дані лягли в основу книги "Ісаак Ньютон: дари А**, яка переробила Всесвіт". Її автор Флоріан Фрейштетер стверджує, що Ньютон вивчив величезну кількість релігійних текстів та спробував зробити кілька передбачень, передає The Daily Star.

"Для Ньютона новим початком повинен стати 2060 рік. Можливо, в цей час повинна статися якась катастрофа, або війна, яка триватиме чотири десятиліття і врешті-решт призведе до початку нової ери" - зазначають дослідники.

Раніше в Ізраїлі народилося теля червоного кольору, який згадується в епізоді священного писання іудаїзму — Торі. Як у християнстві, так і в іудаїзмі червона корова займає центральне місце в пророкуванні «кінця часів».