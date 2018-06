У Роскосмосі заявили, що на МКС стався викид шкідливих речовин

В американському сегменті МКС стався викид шкідливих речовин з системи охолодження в атмосферу станції.

Про це повідомляє Русская служба BBC з посиланням на Роскосмос.

За даними відомства, сегмент ізольовано, а весь екіпаж МКС знаходиться в безпеці у російській частині станції.

Читайте такожНа МКС прибув новий екіпаж із першою італійською жінкою-космонавтом

"На американському сегменті Міжнародної космічної станції близько 11.44 мск стався викид шкідливих речовин з системи охолодження в атмосферу станції... Концентрація домішок в атмосфері російського сегмента МКС знаходиться у межах допустимих значень. Безпека екіпажу була забезпечена завдяки злагодженим та оперативним діям самих космонавтів та астронавтів, а також оперативних груп управління в Москві та Х'юстоні", - йдеться у повідомленні Роскосмосу.

В той же час, в NASA уточнюють, що в американському сегменті МКС не було витоку аміаку.

"Ніяких ознак витоку. Екіпаж повідомив про підвищення тиску в охолоджувальному контурі", - повідомляється у Twitter NASA.

Космонавт з Італії Саманта Крістофоретті написала у своєму мікроблозі, що на даний момент весь екіпаж знаходиться у російському сегменті МКС.

На борту МКС знаходиться екіпаж 42/43 експедицій: американці Баррі Уілмор (командир) та Террі Вертс, російські космонавти Олександр Самокутяєв, Олена Сєрова та Антон Шкаплєров, а також італійка Саманта Крістофоретті.

Recap: #ISS crew inside Russian segment after a coolant pressure alarm. No signs of a leak. Controllers are assessing. 11 a.m. EST TV update

Hey everybody, thanks for your concern. We're all safe & doing well in the Russian segment. Follow @Nasa for updates on @Space_Station today