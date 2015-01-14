У Роскосмосі заявили, що на МКС стався викид шкідливих речовин
Безпека екіпажу була забезпечена завдяки злагодженим та оперативним діям.
В американському сегменті МКС стався викид шкідливих речовин з системи охолодження в атмосферу станції.
Про це повідомляє Русская служба BBC з посиланням на Роскосмос.
За даними відомства, сегмент ізольовано, а весь екіпаж МКС знаходиться в безпеці у російській частині станції.
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"На американському сегменті Міжнародної космічної станції близько 11.44 мск стався викид шкідливих речовин з системи охолодження в атмосферу станції... Концентрація домішок в атмосфері російського сегмента МКС знаходиться у межах допустимих значень. Безпека екіпажу була забезпечена завдяки злагодженим та оперативним діям самих космонавтів та астронавтів, а також оперативних груп управління в Москві та Х'юстоні", - йдеться у повідомленні Роскосмосу.
В той же час, в NASA уточнюють, що в американському сегменті МКС не було витоку аміаку.
"Ніяких ознак витоку. Екіпаж повідомив про підвищення тиску в охолоджувальному контурі", - повідомляється у Twitter NASA.
Космонавт з Італії Саманта Крістофоретті написала у своєму мікроблозі, що на даний момент весь екіпаж знаходиться у російському сегменті МКС.
На борту МКС знаходиться екіпаж 42/43 експедицій: американці Баррі Уілмор (командир) та Террі Вертс, російські космонавти Олександр Самокутяєв, Олена Сєрова та Антон Шкаплєров, а також італійка Саманта Крістофоретті.
Recap: #ISS crew inside Russian segment after a coolant pressure alarm. No signs of a leak. Controllers are assessing. 11 a.m. EST TV update
— NASA (@NASA) January 14, 2015
Hey everybody, thanks for your concern. We're all safe & doing well in the Russian segment. Follow @Nasa for updates on @Space_Station today
— Sam Cristoforetti (@AstroSamantha) January 14, 2015