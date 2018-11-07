Вчені змусили гриби виробляти електрику

Дослідники змогли інтегрувати два види живих організмів і одну технологію для виробництва струму.

Вчені створили біонічний гриб, який генерує електрику. Для цього вони використали певні бактерії і графенові нанострічки, які простягаються від шапки до ніжки.

Про це пише Newsweek, додаючи, що технологія однак не генерує достатньо електрики, щоб живити будь-який електричний пристрій. Але експеримент продемонстрував, як можна генерувати електрику біологічного походження.

Для своєї розробки команда вчених Технологічного інституту Стівенса в Нью-Джерсі використала звичайні печериці з супермаркету, які покрили нанострічками з графену. Потім на стрічки за допомогою 3D-принтера нанесли «біологічне чорнило» з ціанобактеріями, які здатні виробляти електрику під дією Сонця, але не можуть довго жити на штучних поверхнях.

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Щоб вирішити цю проблему, вчений Судіп Джоші вирішив, що середовищем для бактерій можуть стати гриби. І це вирішує проблему, яка не дозволяла до цього часу використовувати їх для генерації електрики. Гриби з супермаркету вкрили стрічками графену для того, щоб створити мережу електродів для взаємодії з бактеріями. Таким чином, під дією світла мікроорганізми, занесені в гриби через «біологічне чорнило», почали виділяти електричний струм.

«Світло на грибах активує механізм фотосинтезу ціанобактерій, в ході якого генеруються біологічного походження електрони», - пояснив Джоші.