Вчені змогли підробити відбитки пальців

Як виявилося, біометричну систему автентифікації все ж можна обдурити.

Вчені використали нейронні мережі для генерації штучних відбитків пальців, які потім використали в якості ключа доступу для біометричної системи ідентифікації. Таким чином, було доведено, що фальшиві відбитки все ж можна виготовити.

Як пише The Guardian, вчені з Університету Нью-Йорка змогли зімітувати кожен п’ятий зразок з системи біометричної ідентифікації. При цьому, рівень вірогідності виникнення помилки становив не більше одного на тисячу.

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Щоб обдурити систему, вчені скористалися двома її нюансами. По-перше, з ергономічних міркувань більшість пристроїв для зчитування відбитків не читають весь відбиток за раз. Замість цього вони знімають лише ту частину пальця, яка торкається до сканера. Важливо те, що такі системи не складають до купи всі частини зображення, щоб розпізнати цілісний відбиток пальця. Замість цього вони просто порівнюють доступну частинку з тим, що є в базі. Це означає, що зловмиснику потрібен збіг лише з одним із сотень тисяч збережених часткових зразків відбитків пальців, щоб отримати доступ.

По-друге, вчені звернули увагу на те, що деякі риси відбитків більш поширені, ніж інші. Це означає, що фальшивий відбиток, який містить в собі багато популярних малюнків, має високі шанси обдурити систему.

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Опираючись на ці спостереження американські дослідники створили фальшиві відбитки, які б можна було видати за якомога більшу кількість справжніх. Такий метод навряд чи допоможе при зламі конкретного захищеного біометричними даними облікового запису. Але коли йдеться про злам цілої бази відбитків, це може спрацювати.