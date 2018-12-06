Перший ступінь ракети Falcon через аварію впав у океан (відео)
04:10, 06 грудня 2018Наука та IT
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Причиною аварії став вихід з ладу насосу гідравлічної системи управління гратчастими стабілізаторами.
SpaceX не вдалося посадити першу сходинку Falcon 9 / фото twitter.com/elonmusk
Через відмову системи управління перший ступінь багаторазового використання ракети Falcon 9 після пуску сів ледь не на березі Флориди.
Про це засновник приватної космічної компанії SpaceX Ілон Маск написав у twitter.
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За його словами, причиною аварії став вихід з ладу насосу гідравлічної системи управління гратчастими стабілізаторами.
"Гідравлічний насос гратчастих стабілізаторів зупинився, тому Falcon сів прямо в море. Здається неушкодженим і передає дані ", - написав він.
5 грудня ракета Falcon 9 підняла на орбіту космічний корабель Dragon, який доставить на МКС 2,5 тонни вантажу.
Engines stabilized rocket spin just in time, enabling an intact landing in water! Ships en route to rescue Falcon. pic.twitter.com/O3h8eCgGJ7— Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018
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