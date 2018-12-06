Перший ступінь ракети Falcon через аварію впав у океан (відео)

Причиною аварії став вихід з ладу насосу гідравлічної системи управління гратчастими стабілізаторами.

Через відмову системи управління перший ступінь багаторазового використання ракети Falcon 9 після пуску сів ледь не на березі Флориди.

Про це засновник приватної космічної компанії SpaceX Ілон Маск написав у twitter.

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За його словами, причиною аварії став вихід з ладу насосу гідравлічної системи управління гратчастими стабілізаторами.

"Гідравлічний насос гратчастих стабілізаторів зупинився, тому Falcon сів прямо в море. Здається неушкодженим і передає дані ", - написав він.

5 грудня ракета Falcon 9 підняла на орбіту космічний корабель Dragon, який доставить на МКС 2,5 тонни вантажу.