Швейцарці мають намір виробляти розумні годинники разом з Intel та Google

Про це заявив голова LVMH Жан-Клод Бівер, передає Новое время із посиланням на Bloomberg.

Запуск продукту, створеного на платформі SoC від Intel і платформі Android Wear від Google, запланований на кінець 2015 року, заявив Бівер на виставці годинникової промисловості Baselworld.

У TAG Heuer планують збирати новий для себе продукт у США.

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Як зазначає видання, на ринок електронних пристроїв такого типу вийшла ціла серія швейцарських виробників класичних годинників, у тому числі Swatch, Breitling, Frederique Constant та німецька компанія Montblanc.

Причому у своєму прагненні скласти конкуренцію годинникам від Apple TAG Heuer стали першими традиційними годинникарями, що вирішили об'єднати зусилля з Google.

Раніше УНІАН повідомляв, що названі ціни на Apple Watch.