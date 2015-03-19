Швейцарці мають намір виробляти розумні годинники разом з Intel та Google
Швейцарський виробник престижних годинників TAG Heuer, що входить у концерн LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), має намір почати виробництво розумних годинників спільно з Intel та Google.
Про це заявив голова LVMH Жан-Клод Бівер, передає Новое время із посиланням на Bloomberg.
Запуск продукту, створеного на платформі SoC від Intel і платформі Android Wear від Google, запланований на кінець 2015 року, заявив Бівер на виставці годинникової промисловості Baselworld.
У TAG Heuer планують збирати новий для себе продукт у США.
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Як зазначає видання, на ринок електронних пристроїв такого типу вийшла ціла серія швейцарських виробників класичних годинників, у тому числі Swatch, Breitling, Frederique Constant та німецька компанія Montblanc.
Причому у своєму прагненні скласти конкуренцію годинникам від Apple TAG Heuer стали першими традиційними годинникарями, що вирішили об'єднати зусилля з Google.
Раніше УНІАН повідомляв, що названі ціни на Apple Watch.