У Росії знову обмежили доступ до відеохостингу Vimeo

Причиною блокування став відеоролик "Ісламської держави", "Полум'я війни", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У повідомленні йдеться, що з технічних причин блокується весь сайт, оскільки заборонити доступ до окремих сторінок неможливо.

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На момент публікації новини відкрити відеохостинг все ще можна було за допомогою деяких операторів стільникового зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року Роскомнагляд вже обмежував доступ до відеохостингу Vimeo через опублікований там відеоролик терористичної організації «Ісламська держава».