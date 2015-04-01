У Росії знову обмежили доступ до відеохостингу Vimeo
20:06, 01 квітня 2015Наука та IT
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Генеральна прокуратура Росії вимагає від Роскомнагляду внести відеохостинг Vimeo до реєстру заборонених сайтів.
У РФ знову обмежили доступ до відеохостингу Vimeo
Причиною блокування став відеоролик "Ісламської держави", "Полум'я війни", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У повідомленні йдеться, що з технічних причин блокується весь сайт, оскільки заборонити доступ до окремих сторінок неможливо.
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На момент публікації новини відкрити відеохостинг все ще можна було за допомогою деяких операторів стільникового зв'язку.
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року Роскомнагляд вже обмежував доступ до відеохостингу Vimeo через опублікований там відеоролик терористичної організації «Ісламська держава».
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