У СК Росії знайшли винних у падінні й вибуху ракети «Протон» у 2013 році

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, головним слідчим управлінням Слідчого комітету РФ завершено розслідування за кримінальними справами, порушеними за фактом аварійного пуску в липні 2013 року ракети-носія «Протон-М» із блоком із трьох космічних апаратів «Глонасс-М».

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«До кримінальної відповідальності притягнуті працівники федерального державного унітарного підприємства «Державний космічний науково-виробничий центр імені ім. Хрунічева» - електромонтажник спецвиробів Денис Гришин, майстер Олександр Ніколаєв і контролер Діана Гудкова, їм пред'явлені обвинувачення в порушенні правил безпеки при веденні інших робіт, тобто за 1 ч. ст. 216 КК РФ. Крім того, обвинувачення за ч. 1 ст. 293 КК РФ (халатність) пред'явлено начальнику 1653 військового представництва Міноборони РФ Марату Насібуліну», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, обвинувачені Гришин, Ніколаєв і Гудкова в 2011 році займалися установкою на ракету-носій «Протон-М» датчиків кутових швидкостей в каналі нишпорення. Однак вони встановили ці датчики неправильно - з поворотом на 180 градусів від штатного положення. В результаті була спотворена робота системи керування ракети-носія, що спричинило її падіння і руйнування. Гришин і Ніколаєв частково визнали свою провину в скоєнні злочину.

У свою чергу Насібулін, керуючись тим, що впродовж тривалого періоду часу при встановленні зазначених приладів порушень не виявлялося, а також у зв'язку зі скороченням штату працівників, виключив операцію з контролю установки приладів із відповідного переліку. В результаті співробітник військового представництва не був присутній при цьому, і прилади були встановлені без відповідного контролю. Внаслідок вчинення цих злочинів державі завдано шкоди на суму понад 5 млрд рублів, відзначає прес-служба.

Повідомляється, що «притягнення до кримінальної відповідальності зазначених осіб викликано тим, що саме їхні дії перебувають у прямому причинно-наслідковому зв'язку з наслідками. Гришин, Ніколаєв неякісно виконали роботу, тобто створили умови для аварії. Гудкова і Насібулін фактично були кінцевою ланкою в цьому процесі та були зобов'язані усунути ці умови, але нічого не зробили».

Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2013 року російська ракета-носій «Протон-М» впала і вибухнула на космодромі «Байконур».

Ракета мала вивести на орбіту три російські навігаційні супутники «Глонасс-М».

Довідка УНІАН. Ракета-носій важкого класу "Протон-М" призначена для виведення автоматичних космічних апаратів на орбіту Землі й потім у космічний простір. Ракета розроблена Державним космічним науково-виробничим центром (ДКНВЦ) ім. Хрунічева і використовується для запуску російських федеральних та іноземних комерційних космічних апаратів.