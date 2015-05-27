Українські вчені розробили протиопікові гідрогелеві пов’язки для бійців АТО
Пов’язки мають миттєвий ефект знеболення, оскільки вода, з якої на 90-95% складається гідрогель, миттєво охолоджує рану і зупиняє руйнування тканин.
Інститут фізики Національної академії наук України розробив перев'язувальні матеріали на основі радіаційно зшитих гідрогелів, призначених для лікування ран та опіків, повідомляє Громадське.
За словами фахівців, серед переваг матеріалів – миттєвий ефект знеболення, оскільки вода, з якої на 90-95% складається гідрогель, миттєво охолоджує рану і зупиняє руйнування тканин. Також гелеві пов’язки є стерильними та мають властивість антисептика – є можливість додавати різноманітні лікарські препарати, зокрема поливати пов’язку рідкими ліками.
Крім того, пов’язки не прилипають до рани, тому їх можна безболісно зняти. Їх прозорість дозволяє легко контролювати стан рани, а герметичність – не пропускати мікроби.
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Гідрогелеві пов’язки створені Інститутом фізики НАНУ спільно з кафедрою високомолекулярних сполук КНУ імені Шевченка та фахівцями Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Серійне виробництво пов’язок поки що не налагоджене.
Ще один унікальний винахід наших науковців для потреб бійців АТО.В УФТ - Інститут фізики НАН України розробили перев’яз...Posted by Національна академія наук України on 26 травня 2015 р.