Українські вчені розробили протиопікові гідрогелеві пов’язки для бійців АТО

17:16, 27 травня 2015
Наука та IT
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Пов’язки мають миттєвий ефект знеболення, оскільки вода, з якої на 90-95% складається гідрогель, миттєво охолоджує рану і зупиняє руйнування тканин.

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Інститут фізики Національної академії наук України розробив перев'язувальні матеріали на основі радіаційно зшитих гідрогелів, призначених для лікування ран та опіків, повідомляє Громадське.

За словами фахівців, серед переваг матеріалів – миттєвий ефект знеболення, оскільки вода, з якої на 90-95% складається гідрогель, миттєво охолоджує рану і зупиняє руйнування тканин. Також гелеві пов’язки є стерильними та мають властивість антисептика – є можливість додавати різноманітні лікарські препарати, зокрема поливати пов’язку рідкими ліками.

Крім того, пов’язки не прилипають до рани, тому їх можна безболісно зняти. Їх прозорість дозволяє легко контролювати стан рани, а герметичність – не пропускати мікроби.

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Гідрогелеві пов’язки створені Інститутом фізики НАНУ спільно з кафедрою високомолекулярних сполук КНУ імені Шевченка та фахівцями Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу. Серійне виробництво пов’язок поки що не налагоджене.

Ще один унікальний винахід наших науковців для потреб бійців АТО.В УФТ - Інститут фізики НАН України розробили перев’яз...

Posted by Національна академія наук України on 26 травня 2015 р.
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