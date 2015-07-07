В Антарктиді з'явилася перша дослідницька станція на лижах

Це - перша у світі пересувна дослідна станція, повідомляє ZN.UA з посиланням на New Scientist.

Станція спроектована так, що в будь-який момент вона може знятися з місця перебування і пересунутися в будь-якому напрямку. Це зроблено для того, щоб уникнути долі чотирьох попередників Halley VI, які були поховані під завалами льоду.

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Пересування можливе за допомогою величезних лиж, якими обладнана станція. Вона являє собою сукупність самостійних, але пов'язаних один з одним модулів, в яких розміщуються гуртожитки, лабораторії та генератори.

Під час перебування на постійному місці перебування станція стоїть на дуже високих ніжках, занурених у лід.

Раніше повідомлялося, що американські інженери створили спеціальний зонд-субмарину для дослідження підлідних морів Антарктики.