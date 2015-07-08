Вчені вперше відкрили кам'яне кільце навколо зірки

Про це пише Лента.ру з посиланням на Science News.

Зірка DG Tauri знаходиться на відстані 450 світлових років від Землі в сузір'ї Тельця. Вченим вдалося виявити на відстані від зірки, приблизно рівній відстані від Землі до Юпітера, кільце, що складається з кам'янистої матерії. Вік зірки оцінюється астрономами в сто тисяч років.

Розміри каменів у кільці, згідно з даними вчених, не перевищують сантиметра. Згідно сучасним уявленням про формування планет, через кілька мільйонів років вони можуть сформувати велике небесне тіло.

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Кільце з каменів навколо DG Tauri астрофізики виявили за допомогою радіоінтерферометра e-MERLIN. Він являє собою масив з семи телескопів, розташованих на території центральної Великобританії на відстані близько 217 кілометрів один від одного. Структуру кільця вчені виявили на довжині хвилі 4,6 сантиметри завдяки випромінюванню, що відповідає кам'янистим породам.

За словами вчених, їм вперше вдалося спостерігати проміжні між пилом і великими планетами структури біля далеких зірок.

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Раніше УНІАН повідомляв, що команда європейських вчених виявила ряд незвичайних кульових зоряних скупчень, маси яких значно перевищували теоретично передбачені. Ці об'єкти розташовані в гігантській еліптичноій галактиці Центавр А в 12 мільйонах світлових років від Землі.