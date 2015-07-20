Військові скоро зможуть друкувати ракети на 3D-принтері

Аерокосмічна та оборонна компанія Raytheon Missile Systems, яка розташована в Арізоні, заявила, що незабаром роздруковані на 3D-принтері ракети можуть перетворитися з фантастики на реальність.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Huffington Post.

У компанії заявили, що вже надруковані практично всі компоненти ракети, включно з ракетними двигунами, лопатями, частинами для систем наведення, управління та багато чого іншого.

За словами Джеремі Денфорта, інженера компанії, "можете мати на увазі, що це дійсно відбувається. Машини друкують машини. Користувач може надрукувати що завгодно за бажанням".

Компанія має потужності, які дозволяють їй друкувати 80% компонентів ракети, тому дослідження свідчать про те, що в найближчому майбутньому солдати зможуть самостійно друкувати ракети на полі бою.

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Лі Халл, менеджер з виробництва компанії, заявляє, що "коли ми щось роздруковуємо, ми отримуємо кілька частин, які потрібно з'єднати, таким чином збірка стає простішою. Виробничий цикл стає коротшим. Можна зробити набагато більше комплексів за власною схемою".