Вчені зняли на відео несподіване виверження підводного вулкана

Спочатку вчені прибули в район острова Гуйшань для вивчення вулканічної сірки, пише "Моя планета". Дослідникам було відомо, що недалеко від берегів острова є вулкан, але вони не припускали, що їм вдасться зняти його. Першим сильне хвилювання на воді помітив 29-річний іспанський вчений Маріо Лебрато з Кільського університету (Німеччина). "Можливість зняти це явище на відео випадається вкрай рідко. Щоб зробити це, потрібно заздалегідь знати район виверження і час. Крім того, потрібно наймати яхту або в деяких випадках вертоліт, оренда якого коштує понад $10 тис. на годину. Також важливі хороші погодні умови, - додав Маріо Лебрато, - нам дійсно дуже сильно пощастило".

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За словами вченого, на цьому відео видно, як вода виходить з жерла підземного вулкана більше 30 разів. Вода в місці виверження нагрілася майже до 100 °C, правда, при цьому вона швидко охолоджується за рахунок навколишньої води. У зв'язку з цим у дослідників виникає питання: як в районі виверження, де вода нагрівається до високих температур, можуть виживати морські тварини?

За даними Daily Mail, перед тим як зайнятися запланованим вивченням вулканічної сірки, дослідники вирішили запустити в політ дрон, щоб вивчити місцевість зверху.

Острів Гуйшань - найпівденніший серед ланцюга п'яти маленьких островів на північному сході Тайваню, він підноситься над рівнем моря на 401 м. Гуйшань також відомий під назвою Острів черепах. Коли відбудеться наступне виверження вулкана біля його підніжжя, вчені поки сказати не можуть.