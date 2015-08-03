Nokia продала свої карти HERE за майже 3 мільярди євро німецьким автоконцернам

Сума операції, за даними Bloomberg, оцінюється в 2,8 мільярда євро.

На думку учасників ринку, купівля HERE дозволить німецьким автоконцернам отримати технології, необхідні для розвитку напрямку самокерованих машин. Всі три компанії протягом останніх кількох років використовували сервіс HERE.

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Автовиробники з ФРН будуть володіти HERE в рівних частках. Операцію планується закрити в першому кварталі 2016 року.

Раніше The Wall Street Journal, анонсуючи продаж HERE, писав, що Audi, BMW і Daimler планують залучити до цього проекту в якості інвесторів інші найбільші автомобільні компанії світу, серед яких Toyota, Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Renault і Peugeot Citroen.