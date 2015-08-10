Nokia готує повномасштабне повернення на ринок мобільних телефонів

Компанія Nokia, яка в минулому була одним з найбільших виробників мобільний телефонів, планує повернутися на цей ринок. Компанія наймає експертів в програмному забезпеченні і шукає торгових партнерів, що вказує на те, що вона запланувала повномасштабне повернення на ринок, повідомляє ZN.UA за інформацією Reuters.

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Глава Nokia, Раджив Сурі, планує повернення на ринок мобільних телефонів, але не зможе здійснити його до кінця 2016 року, коли припиниться дія договору про неконкуренцію з Microsoft. Але підготовка ведеться вже зараз.