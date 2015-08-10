NASA створило відео детального рельєфу Церери

На відео продемонстровано кратер глибиною близько 4 км і діаметром 90 км з розташованими в ньому білими плямами невідомої природи, а також гору у формі піраміди заввишки більше 6 км, передає Lenta.ru.

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Раніше вчені вважали, що висота гори дорівнює 5 км, але нові дані зі станції Dawn дозволили вченим переглянути свої уявлення про її висоту.

Також на відео показані і інші особливості рельєфу Церери, зокрема пара великих басейнів з численними тріщинами, розташованими у південній півкулі карликової планети, і великий ударний кратер, центр якого знаходиться на південь від екватора.

Станція Dawn досягла Церери 6 березня цього року. Очікується, що 13 серпня апарат NASA наблизиться до карликової планети на відстань 1,5 тис. км. Станція була запущена 27 вересня 2007 року за допомогою ракети-носія Delta-2 з космодрому на мисі Канаверал у США. Вартість проекту становить близько $500 млн.

Церера відкрита в 1801 році італійцем Джузеппе Піацці і названа на честь давньоримської богині родючості. Діаметр космічного об'єкта становить 950 км, що робить його найбільшим небесним тілом в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера.