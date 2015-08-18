Вчені виявили найбільш близьку до нас кільцеву галактику

Стаття про відкриття опублікована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передають РИА Новости.

Галактика отримала ім'я Колесо Кетрін (Kathryn's Wheel) і знаходиться від нас на відстані приблизно в 30 мільйонів світлових років, що приблизно в сім разів ближче, ніж будь що подібне з відкритого раніше.

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Вчені припускають, що Колесо Кетрін утворилося при практично лобовому зіткненні з іншою галактикою. Галактика була знайдена під час досліджень Південній частині Чумацького Шляху за допомогою UK Schmidt Telescope в Австралії.

Раніше УНІАН повідомляв, що астрофізики виявили вісім, імовірно карликових галактик, які є супутниками нашого Чумацького Шляху.

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