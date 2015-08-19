Канадська компанія запатентувала будівництво ліфту в стратосферу

Про це пише британське видання The Telegraph, передає Лента.ру.

Башта буде в 20 разів вище найвищої будівлі на планеті хмарочоса Бурдж Халіфа в Дубаї (його висота становить 828 метрів).

За оцінками компанії, за допомогою ліфту можна буде потрапляти в космос на 30 відсотків економніше, ніж на ракеті. Крім того, передбачається, що споруда буде використовуватися для досліджень, генерації електроенергії з вітру, ретрансляції даних і космічного туризму.

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«Астронавти будуть підніматися вгору на 20 кілометрів на ліфті, а з вершини вежі будуть відправлятися на орбіту космічних літаках, які будуть повертатися назад для дозаправки і нового польоту», — пояснив винахідник технології Брендан Квін.

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Щоб вирішити проблему межі Армстронга (на висоті 19 кілометрів над рівнем моря атмосферний тиск настільки низький, що вода в людському організмі закипає) і сильного вітру, винахідники запропонували використовувати надувні секції і маховики.

Конкретні терміни будівництва компанія поки не повідомляє.