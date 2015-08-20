Google втратив дані користувачів через удари блискавки

Гроза, що розігралась 13 серпня, вплинула на роботу сервісу Google Compute Engine, передає Lenta.ru з посиланням на BBC News. В результаті деякі користувачі безповоротно втратили доступ до своїх файлів. Інші дані вдалося відновити через деякий час. На усунення неполадок компанії знадобилося 4 дні.

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У Google уточнили, що було знищено близько 0,000001% інформації. "Незважаючи на те, що автоматичні допоміжні системи оперативно відновили подачу живлення, а системи зберігання даних мають резервне батарейне живлення, деякі недавно збережені дані знаходилися в більш сприйнятливих до відключень електроенергії системах зберігання", - йдеться в заяві.

Представники компанії відзначили, що отримають з цієї ситуації уроки з тим, щоб подібне більше не повторилося.